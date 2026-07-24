В Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

Сотрудники МЧС вечером 24 июля полностью ликвидировали открытое горение на месте атаки беспилотников на гражданские объекты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на главу города Александра Беглова, передает агентство ТАСС.

В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелись склады Wildberries, пострадали трое

Инцидент произошел утром 24 июля, когда украинские дроны нанесли удар по инфраструктуре на Московском шоссе. Губернатор отметил, что в настоящее время пожар полностью потушен, и специалисты уже приступили к разбору поврежденных конструкций.

По данным государственной системы мониторинга, на территории не зафиксировано превышений гигиенических нормативов. Кроме того, радиационный фон в районе происшествия остается в пределах установленной нормы.

Ранее стало известно, что пострадавших на объектах маркетплейса Wildberries на фоне атак беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
ТЕГИ:БеспилотникиПожарМЧССанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры