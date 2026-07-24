В Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА
Сотрудники МЧС вечером 24 июля полностью ликвидировали открытое горение на месте атаки беспилотников на гражданские объекты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на главу города Александра Беглова, передает агентство ТАСС.
Инцидент произошел утром 24 июля, когда украинские дроны нанесли удар по инфраструктуре на Московском шоссе. Губернатор отметил, что в настоящее время пожар полностью потушен, и специалисты уже приступили к разбору поврежденных конструкций.
По данным государственной системы мониторинга, на территории не зафиксировано превышений гигиенических нормативов. Кроме того, радиационный фон в районе происшествия остается в пределах установленной нормы.
Ранее стало известно, что пострадавших на объектах маркетплейса Wildberries на фоне атак беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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