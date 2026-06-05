Путин: Воровство международных резервов России негативно повлияли на доллар и евро

По его словам, все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро. Российский лидер отметил, что поводы для изъятия активов других стран на Западе могут быть любые, от конфликтов до отношения к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), отмечает RT.

Он подчеркнул, что госдолг еврозоны вырос до 81,7% от ВВП. Госдолг России — 16,4%, добавил президент.

«Эрозию ВТО запустили те же, кто ее и создавал — а именно — Запад. Когда им было выгодно, они вовлекали в ВТО, а когда Запад начал проигрывать, то правила стали Западу не интересны», — подчеркнул Путин.

В среду, 3 июня, начался 19-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Деловая программа ПМЭФ‑2026 включает четыре ключевых блока, отражающих актуальные вызовы мировой экономики. Участники затронут вопросы фундаментальных изменений геополитической обстановки и обсудят концепцию «мирового беспорядка», при котором конфронтация заменяет сотрудничество, а переговоры всё чаще уступают место экономическому и информационному давлению. Особое внимание уделят роли дипломатии в современных международных отношениях, формированию новой финансовой и энергетической карты мира, стратегическому партнёрству со странами, не поддержавшими западные санкции, и развороту в сторону Глобального Юга.

