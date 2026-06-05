Силуанов раскрыл финансовую выгоду малого бизнеса от порога по НДС

Малый бизнес в России дополнительно получит по 50 миллиардов рублей ежегодно в ближайшие два года благодаря сохранению текущего порога выручки для уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Отвечая на вопрос об объеме дополнительных доходов предпринимателей, глава Минфина пояснил, что речь идет о предотвращении снижения порога с 20 до 10 миллионов рублей. В результате за два года компании смогут сохранить в своем распоряжении суммарно 100 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Министр финансов также предложил зафиксировать действующий порог в 20 миллионов рублей как минимум на три года.