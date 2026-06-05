Силуанов раскрыл финансовую выгоду малого бизнеса от порога по НДС
Малый бизнес в России дополнительно получит по 50 миллиардов рублей ежегодно в ближайшие два года благодаря сохранению текущего порога выручки для уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Отвечая на вопрос об объеме дополнительных доходов предпринимателей, глава Минфина пояснил, что речь идет о предотвращении снижения порога с 20 до 10 миллионов рублей. В результате за два года компании смогут сохранить в своем распоряжении суммарно 100 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
Министр финансов также предложил зафиксировать действующий порог в 20 миллионов рублей как минимум на три года.
Ранее изменения в Налоговый кодекс предусматривали поэтапное снижение этого показателя с 60 миллионов рублей в 2026 году до 15 миллионов в 2027-м и до 10 миллионов в 2028 году.
Дискуссия по ставке НДС вышла на новый уровень после того, как президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость можно отложить и зафиксировать на текущем уровне, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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