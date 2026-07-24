Замена, а не «автомат»: Кому нужна Lada Granta с АКПП
Lada Granta с «автоматом» найдет своего покупателя, но модель надо менять, а не модифицировать, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН отметил, что Lada Granta с автоматической коробкой передач получит недорогой импортный вариатор, в цене вырастет незначительно и будет пользоваться определенным спросом, однако для «АвтоВАЗа» куда логичнее было бы заменить модель новинкой.
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск Lada Granta с автоматической коробкой передач. В сообщении концерна значится, что в 2027 году планируется производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией. На текущий момент модель выпускается с пятиступенчатой механической коробкой передач, а цена автомобиля в базовой комплектации начинается от 850 тысяч рублей. Хайцеэр отметил, что Granta с АКПП может пользоваться определенным спросом.
«Потенциально она будет пользоваться спросом, потому что она является самой дешевой моделью "АвтоВАЗа", соответственно, самой доступной, и люди в основном выбирают уже не по потребительским свойствам, а по цене. Если кому-то более комфортен "автомат", особенно для молодых водителей, у которых эта машина может быть первой, то вероятность, что ее купят с АКПП, даже больше. Определенным преимуществом это может быть. На сегодняшний день практически 90% автомобилей в мире оснащаются автоматической трансмиссией. Зачастую это базовая комплектация, и это не сильно влияет на цену, хотя относительно цены Lada Granta даже 50 тысяч рублей — это будет ощутимая прибавка к ее цене», — отметил автоэксперт.
Он также напомнил, что на отечественный массовый автопром ставятся импортные автоматические коробки передач.
«У нас есть "автомат" российской разработки, очень неплохая конструкция, но она очень дорогая, и устанавливается на Aurus, что никак не коррелируется с доступным автомобилем. К сожалению, у нас нет возможности получить достаточно сбалансированную цену, которая будет соответствовать автомобилю малого класса. Полагаю, что на Lada Granta поставят самую дешевую автоматическую трансмиссию. Это будет какой-нибудь вариатор, скорее всего, китайский, самый недорогой, но в целом цена, конечно, немного вырастет. У нас есть на Lada Vesta стоит автоматическая трансмиссия, которая не отвечает надежностью, а вот цена ремонта достаточно велика. Что будет стоять на Granta, я не знаю, и хотелось бы, чтобы это было не так ощутимо больно, как на Vesta», — подчеркнул собеседник НСН.
Хайцеэр добавил, что модель уже устарела, и вместо модификации заводу было бы логичнее заменить ее новой разработкой.
«К 2027 году Lada Granta уже давно пора снять с производства и обновить модельный ряд, а не выпускать этот автомобиль с автоматической коробкой. Ей к 2027 году должна была бы уже быть замена. Но, видимо, ее достаточно выгодно производить, и "АвтоВАЗ" не собирается с ней попрощаться. Советские традиции выпуска одного автомобиля в течение 40-50-60 лет неискоренимы и очень удобны», — поделился мнением он.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов объяснял НСН, почему платная подписка на Lada Vesta не будет востребованной услугой. Он отметил, что «АвтоВАЗу» вместо этого следовало бы проработать вопрос низких кредитных ставок на свои автомобили.
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