«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск Lada Granta с автоматической коробкой передач. В сообщении концерна значится, что в 2027 году планируется производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией. На текущий момент модель выпускается с пятиступенчатой механической коробкой передач, а цена автомобиля в базовой комплектации начинается от 850 тысяч рублей. Хайцеэр отметил, что Granta с АКПП может пользоваться определенным спросом.

«Потенциально она будет пользоваться спросом, потому что она является самой дешевой моделью "АвтоВАЗа", соответственно, самой доступной, и люди в основном выбирают уже не по потребительским свойствам, а по цене. Если кому-то более комфортен "автомат", особенно для молодых водителей, у которых эта машина может быть первой, то вероятность, что ее купят с АКПП, даже больше. Определенным преимуществом это может быть. На сегодняшний день практически 90% автомобилей в мире оснащаются автоматической трансмиссией. Зачастую это базовая комплектация, и это не сильно влияет на цену, хотя относительно цены Lada Granta даже 50 тысяч рублей — это будет ощутимая прибавка к ее цене», — отметил автоэксперт.

Он также напомнил, что на отечественный массовый автопром ставятся импортные автоматические коробки передач.

«У нас есть "автомат" российской разработки, очень неплохая конструкция, но она очень дорогая, и устанавливается на Aurus, что никак не коррелируется с доступным автомобилем. К сожалению, у нас нет возможности получить достаточно сбалансированную цену, которая будет соответствовать автомобилю малого класса. Полагаю, что на Lada Granta поставят самую дешевую автоматическую трансмиссию. Это будет какой-нибудь вариатор, скорее всего, китайский, самый недорогой, но в целом цена, конечно, немного вырастет. У нас есть на Lada Vesta стоит автоматическая трансмиссия, которая не отвечает надежностью, а вот цена ремонта достаточно велика. Что будет стоять на Granta, я не знаю, и хотелось бы, чтобы это было не так ощутимо больно, как на Vesta», — подчеркнул собеседник НСН.