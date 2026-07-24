Граждане России смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к положению о визовом режиме, утвержденные правительством республики.

Согласно опубликованному документу, путешественники могут пересекать территорию страны транзитом и находиться там до 30 дней. Для этого потребуется наличие «действительного проездного документа, выданного компетентными органами указанных государств».