Граждане России смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября
Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к положению о визовом режиме, утвержденные правительством республики.
Согласно опубликованному документу, путешественники могут пересекать территорию страны транзитом и находиться там до 30 дней. Для этого потребуется наличие «действительного проездного документа, выданного компетентными органами указанных государств».
В пресс-службе кабинета министров Черногории не уточнили, каким будет порядок пересечения границы после указанной даты.
Ранее руководство этой страны отмечало, что в рамках синхронизации политики с Европейским союзом для вступления в это объединение Черногории придется ввести визовый режим с Российской Федерацией. В качестве возможной даты называлось 1 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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