Пленарная сессия с участием Владимира Путина началась на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ‑2026.

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Среди других высокопоставленных участников сессии — заместитель председателя Китайской Народной Республики, министр энергетики Саудовской Аравии, президент Танзании и президент Республики Узбекистан.

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступит журналистка издания India Today Гита Мохан, отмечает RT.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что президент поделится видением развития экономики и социальной сферы страны.

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ФОТО: ТАСС/
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЭкономикаПМЭФВладимир Путин

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