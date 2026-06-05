Пленарная сессия с участием Владимира Путина началась на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ‑2026.
Среди других высокопоставленных участников сессии — заместитель председателя Китайской Народной Республики, министр энергетики Саудовской Аравии, президент Танзании и президент Республики Узбекистан.
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступит журналистка издания India Today Гита Мохан, отмечает RT.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что президент поделится видением развития экономики и социальной сферы страны.
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