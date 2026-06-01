Путин провел совещание по расследованию теракта ВСУ в Старобельске

Президент Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в колледже Старобельска и мерах поддержки пострадавших в ходе целенаправленной атаки дронов ВСУ по учебному заведению в ЛНР.

Глава государства назвал удар по коледжу и общежитю студентов кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Он поручил доложить о прогрессе в выявлении исполнителей и организаторов атаки.

Путин потребовал с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, затронутой трагедией. Он также запросил информацию об организации помощи, выплатах и реабилитации раненых.

Отдельное внимание президент уделил вопросу продолжения обучения. Он указал, что учащиеся колледжа должны завершить учебный год, а выпускники — получить дипломы.

В совещании приняли участие генпрокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Ранее Путин заявлял, что удар Вооружённых сил Украины по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа является проявлением неонацизма, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
