Минздрав запустит пилотный проект с «роумингом» электронных рецептов

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления о запуске эксперимента по межрегиональному использованию электронных рецептов на лекарства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время приобрести медикаменты можно по бумажному или электронному документу, который имеет юридическую силу исключительно в регионе выдачи. Согласно новой инициативе, действие таких назначений планируется распространить на другие субъекты, согласившиеся участвовать в пилоте. Для покупки препарата пациенту будет достаточно продемонстрировать документ из мобильного приложения «Госуслуги» на кассе аптеки.