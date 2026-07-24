Минздрав запустит пилотный проект с «роумингом» электронных рецептов

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления о запуске эксперимента по межрегиональному использованию электронных рецептов на лекарства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время приобрести медикаменты можно по бумажному или электронному документу, который имеет юридическую силу исключительно в регионе выдачи. Согласно новой инициативе, действие таких назначений планируется распространить на другие субъекты, согласившиеся участвовать в пилоте. Для покупки препарата пациенту будет достаточно продемонстрировать документ из мобильного приложения «Госуслуги» на кассе аптеки.

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Точный перечень территорий, которые присоединятся к эксперименту, будет обнародован позднее. Для участия в программе аптечные сети и региональные власти должны будут направить в министерство соответствующие заявки.

В пресс-релизе медицинского ведомства особо подчеркнули, что нововведение не затронет льготные назначения. Порядок получения медикаментов по таким документам останется прежним.

Член совета директоров «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина в беседе с НСН ранее рассказала, каким должно быть внедрение электронных рецептов на лекарства

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ФОТО: ТАСС / Мессман Евгений
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