Трамп сообщил, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вместе с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими представителями Вашингтона готов принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта, сообщает РБК.
Отвечая на вопрос о распределении ролей в переговорном процессе, американский лидер заявил, что кандидатур несколько .
«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — сказал Трамп, комментируя возможную ведущую роль Рубио наряду со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.
Глава Белого дома также подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не тратят средства на поддержку Киева. По его словам, Украина теперь покупает американское вооружение по полной цене, в отличие от времен администрации Байдена, когда оружие передавалось бесплатно на сотни миллиардов долларов.
Ранее Трамп поддержал идею возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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