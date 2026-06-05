Трамп сообщил, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вместе с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими представителями Вашингтона готов принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос о распределении ролей в переговорном процессе, американский лидер заявил, что кандидатур несколько .

«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — сказал Трамп, комментируя возможную ведущую роль Рубио наряду со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.