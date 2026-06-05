Путин: Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить
Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты Налога на добавленную стоимость (НДС) можно отложить и зафиксировать на текущем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026, он напомнил, что с текущего года порог был снижен до с 60 млн до 20 млн рублей, а в будущем предполагается уменьшить его до 15 млн, а через год - до 10 млн рублей.
«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение и зафиксировать его на текущем уровне... не буду называть срок, но, чем дальше, наверное, тем лучше», - сказал глава государства.
Ранее Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС для предпринимателей, ранее применявших патентную (ПСН) и упрощённую (УСН) системы налогообложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ
- Стратегическая правда Дурова: Что отдаляет Россию от разработки «Авроры»
- Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука
- В Госдуме назвали бесполезным запрет вейпов на уровне регионов
- Путин: Крупные российские компании начнут переезжать из Москвы в регионы
- Путин: Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить
- СМИ: Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха
- Путин заявил о росте зарплат в России на 30% в реальном выражении
- Кинокритик назвал самые впечатляющие фильмы 2026 года
- Форпост американизма: Какой будет Румыния при премьере-уроженце Украины