Путин: Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026, он напомнил, что с текущего года порог был снижен до с 60 млн до 20 млн рублей, а в будущем предполагается уменьшить его до 15 млн, а через год - до 10 млн рублей.

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение и зафиксировать его на текущем уровне... не буду называть срок, но, чем дальше, наверное, тем лучше», - сказал глава государства.

Ранее Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС для предпринимателей, ранее применявших патентную (ПСН) и упрощённую (УСН) системы налогообложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

