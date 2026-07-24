МВД отменит бумажные медсправки при сдачи экзамена на права

Согласно документу, с 1 марта 2027 года медицинские заключения о допуске к управлению транспортными средствами будут формироваться исключительно в электронном виде.

Эти данные станут размещаться в федеральном реестре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Обмен информацией между ведомствами также будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее водителям назвали обязательные бумажные документы при отсутствии интернета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



