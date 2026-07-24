МВД отменит бумажные медсправки при сдачи экзамена на права

Министерство внутренних дел предложило исключить необходимость предоставления бумажной медицинской справки при сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщает портал «МВД МЕДИА» со ссылкой на проект соответствующего приказа ведомства.

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Согласно документу, с 1 марта 2027 года медицинские заключения о допуске к управлению транспортными средствами будут формироваться исключительно в электронном виде.

Эти данные станут размещаться в федеральном реестре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Обмен информацией между ведомствами также будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее водителям назвали обязательные бумажные документы при отсутствии интернета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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