Путин заявил о росте зарплат в России на 30% в реальном выражении

Он подчеркнул, что дальнейший рост зарплат в России должен быть связан с ростом производительности труда.



По словам президента, только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.

Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 3 июня. Девиз мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», отмечает RT.

Деловая программа ПМЭФ‑2026 структурирована в виде четырёх тематических блоков, посвящённых наиболее острым вызовам современной мировой экономики. В рамках дискуссий участники рассмотрят глубинные трансформации геополитической ситуации и проанализируют феномен «мирового беспорядка», характеризующийся заменой сотрудничества конфронтацией и преобладанием экономического и информационного давления над дипломатическими переговорами.

Значительная часть обсуждений будет посвящена роли дипломатии в нынешних международных отношениях, перестройке глобальной финансовой и энергетической системы, стратегическому взаимодействию со странами, отказавшимися поддерживать западные санкции, а также усилению сотрудничества с государствами Глобального Юга.

