Путин заявил о росте зарплат в России на 30% в реальном выражении
За пять лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что дальнейший рост зарплат в России должен быть связан с ростом производительности труда.
По словам президента, только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.
Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 3 июня. Девиз мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», отмечает RT.
Деловая программа ПМЭФ‑2026 структурирована в виде четырёх тематических блоков, посвящённых наиболее острым вызовам современной мировой экономики. В рамках дискуссий участники рассмотрят глубинные трансформации геополитической ситуации и проанализируют феномен «мирового беспорядка», характеризующийся заменой сотрудничества конфронтацией и преобладанием экономического и информационного давления над дипломатическими переговорами.
Значительная часть обсуждений будет посвящена роли дипломатии в нынешних международных отношениях, перестройке глобальной финансовой и энергетической системы, стратегическому взаимодействию со странами, отказавшимися поддерживать западные санкции, а также усилению сотрудничества с государствами Глобального Юга.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Машков объяснил, почему нейросети никогда не заменят актеров в театре
- Машков заявил, что в Америке нет настоящего театра
- Речь Путина на ПМЭФ-2026 стала самой короткой за последние годы
- Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ
- Стратегическая правда Дурова: Что отдаляет Россию от разработки «Авроры»
- Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука
- В Госдуме назвали бесполезным запрет вейпов на уровне регионов
- Путин: Крупные российские компании начнут переезжать из Москвы в регионы
- Путин: Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить
- СМИ: Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха