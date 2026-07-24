ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину за неделю

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину достиг 71,1%. Об этом сообщили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного с 13 по 19 июля.

За последнюю неделю данный показатель увеличился на 0,1 процентного пункта. Положительную оценку деятельности главы государства дали 65,3% респондентов, что на 0,2 процентного пункта больше предыдущих значений, сообщают «Ведомости».

Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 43,2% участников исследования, а деятельность кабинета министров в целом — 43,1%. Это меньше, чем показал предыдущий опрос в отношении премьера: минус 4,1 и минус 2,5 процентных пунктов соответственно.