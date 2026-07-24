ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину за неделю

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину достиг 71,1%. Об этом сообщили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного с 13 по 19 июля.

За последнюю неделю данный показатель увеличился на 0,1 процентного пункта. Положительную оценку деятельности главы государства дали 65,3% респондентов, что на 0,2 процентного пункта больше предыдущих значений, сообщают «Ведомости».

Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 43,2% участников исследования, а деятельность кабинета министров в целом — 43,1%. Это меньше, чем показал предыдущий опрос в отношении премьера: минус 4,1 и минус 2,5 процентных пунктов соответственно.

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Среди руководителей парламентских фракций наибольший уровень доверия зафиксирован у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова (30,8%). Далее следуют лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с показателем 23%, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий (20,9%) и глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев, чей рейтинг составил 11,6%.

Электоральная поддержка партии «Единая Россия» составила 32,7%. Коммунистическую партию готовы поддержать 11,9% опрошенных, партию «Новые люди» — 10,5%. Рейтинги ЛДПР и «Справедливой России» оказались на уровне 9,6% и 5,4% соответственно.

ФОМ 17 июля сообщил, что рейтинг одобрения работы Путина снизился до 66%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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