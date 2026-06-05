Путин рассмеялся, отвечая на вопрос о колониальной зависимости РФ от КНР
Президент Владимир Путин назвал отношения России и Китая равноправными, при этом РФ наращивает технологический экспорт.
Отвечая на вопрос, нет ли в отношениях между Москвой и Пекином признаков колониальной зависимости, российский лидер рассмеялся и заверил, что экономические отношения между странами строятся на равноправном сотрудничестве.
«Россия обменивается технологиями с партнерами, в том числе с Китаем», – подчеркнул Путин, отметив, что высокотехнологичный экспорт в КНР наращивается.
Также президент подчеркнул, что сотрудничество России с Китаем в сфере углеводородной энергетики является взаимовыгодным,
«Оно носит обоюдовыгодный характер и абсолютно равноправный», – отметил Путин.
Об этом глава государства заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора Гиты Мохан, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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