Путин рассмеялся, отвечая на вопрос о колониальной зависимости РФ от КНР

Президент Владимир Путин назвал отношения России и Китая равноправными, при этом РФ наращивает технологический экспорт.

Отвечая на вопрос, нет ли в отношениях между Москвой и Пекином признаков колониальной зависимости, российский лидер рассмеялся и заверил, что экономические отношения между странами строятся на равноправном сотрудничестве.

«Россия обменивается технологиями с партнерами, в том числе с Китаем», – подчеркнул Путин, отметив, что высокотехнологичный экспорт в КНР наращивается.