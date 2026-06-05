«В России все хорошо с бизнесом, все отлично. Не надо ничего менять! Кто-то говорит о кризисе в России, но это неправда. Это все масс-медиа, которые пытаются запугать своих читателей. Это NBC, BBC, CNN… Все они работают лишь ради запугивания людей, ради того, чтобы кричать: "О нет, мы все умрем, мы все умрем!"» —сказал Маск спецкору НСН в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В среду, 3 июня, начался 19-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Деловая программа ПМЭФ‑2026 включает четыре ключевых блока, отражающих актуальные вызовы мировой экономики. Участники затронут вопросы фундаментальных изменений геополитической обстановки и обсудят концепцию «мирового беспорядка», при котором конфронтация заменяет сотрудничество, а переговоры всё чаще уступают место экономическому и информационному давлению. Особое внимание уделят роли дипломатии в современных международных отношениях, формированию новой финансовой и энергетической карты мира, стратегическому партнёрству со странами, не поддержавшими западные санкции, и развороту в сторону Глобального Юга.



Ранее президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко сказал НСН, что ажиотаж в СМИ относительно передвижений по России Эррола Маска и его частные визиты в страну остаются загадкой, потому что в политических целях использовать его не получится.

