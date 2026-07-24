СМИ: Прокуратура потребовала домашнего ареста для блогера Лерчек

Ранее рассмотрение уголовного дела о незаконных валютных операциях было приостановлено из-за онкологического заболевания Чекалиной. Теперь представители прокуратуры указывают на то, что изъятый ранее заграничный паспорт находится у женщины на руках, что создает риск ее бегства за границу.

Адвокаты обвиняемой заявили об отсутствии информации о подобных намерениях следствия. Защитники подчеркнули, что Чекалина не нарушала условий меры пресечения, так как судебное решение не содержит ограничений на выезд из столицы. Кроме того, юристы уточнили, что паспорт действительно был передан правоохранителями, но в данный момент хранится у одного из адвокатов, а не у самой Лерчек.

В начале июля Чекалина прошла в больнице восьмой курс химиотерапии после диагностирования рака желудка четвертой стадии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

