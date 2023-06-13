«Ничего неонацистского не будет»: Путин разъяснил цели СВО

НЕ КАК ПРИДУРКИ



«РФ продолжит избирательно наносить удары по целям в Украине, а не лупить по жилым кварталам, «как эти придурки», - сказал российский лидер.

«Один к десяти в нашу пользу», - так Путин обозначил потери с обеих сторон за время проведения спецоперации на Украине. Так, украинская армия, использующая стратегические резервы, уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин разного типа, тогда как Вооружённые силы РФ только потеряли 54 танка.



Путин также назвал ВСУ виновными в теракте на Каховской ГЭС, заверив, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении станции.

«К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению, потому что для них было бы плохо там наступать», - сказал президент.



ГРАНИЦЫ РОССИИ И ДОЗВОЛЕННОГО

Путин призвал укреплять российские границы и заверил, что этот процесс уже идет. Глава государства заявил, что приграничные регионы будут надежно укреплены для защиты от украинской стороны. Между тем, российские власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье при обстрелах.

«Срочники проявили себя блестяще во время атаки украинских боевиков на Белгородскую область, никто не дрогнул.... Генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шёл вместе с солдатами...», - отметил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Белгородской области нет никого со стороны Киева. Верховный главнокомандующий пригрозил созданием «санитарной зоны» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ТАСС, что «санитарная зона» на Украине предполагает отсутствие в ней вооружений, из которых можно обстрелять территорию России.

Президент, в свою очередь, заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации. Также, по словам Путина, на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации. Глава государства рассказал о позиции некоторых общественных деятелей, согласно которой стоит мобилизовать еще около миллиона человек, однако, по мнению российского лидера, «это зависит от того, чего мы хотим».

"Это зависит от цели. Наши войска были у Киева. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я риторически вопрос задаю, ясно, что у вас ответа на него нет. Я сам только могу на него ответить. Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Ну нет такой необходимости сегодня", - успокоил Путин.