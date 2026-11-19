Эксперт объяснил, что дополнительные траты есть в каждой сделке, но на начальном этапе они не всегда очевидны и их почти нельзя рассчитать сразу. В первую очередь такие пункты связаны с банком.



При ипотеке обязателен оценочный альбом, стоимость которого зависит от удаленности объекта. Иногда финансовые компании проводят собственный анализ, но расходы все равно нужно учитывать.



Страхование брокер назвал «добровольно-принудительной» историей. Его отсутствие влечет более высокую ставку. Плюс у банков есть расходная часть, например регистрация недвижимости. Суммы варьируются от 10 до 50 тыс. рублей. Траты могут отразиться и в комиссии за перевод денег продавцу. Иногда приходится и учитывать риски по сделке, нанимать стороннего специалиста для ее освидетельствования.



Ранее рассказывали о рисках покупки квартиры на маткапитал.

