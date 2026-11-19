Ипотечный брокер предупредил россиян о скрытых расходах при покупке квартиры
Страхование и регистрация недвижимости могут существенно увеличить итоговую стоимость сделки по покупке квартиры. Об этом NEWS.ru заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Эксперт объяснил, что дополнительные траты есть в каждой сделке, но на начальном этапе они не всегда очевидны и их почти нельзя рассчитать сразу. В первую очередь такие пункты связаны с банком.
При ипотеке обязателен оценочный альбом, стоимость которого зависит от удаленности объекта. Иногда финансовые компании проводят собственный анализ, но расходы все равно нужно учитывать.
Страхование брокер назвал «добровольно-принудительной» историей. Его отсутствие влечет более высокую ставку. Плюс у банков есть расходная часть, например регистрация недвижимости. Суммы варьируются от 10 до 50 тыс. рублей. Траты могут отразиться и в комиссии за перевод денег продавцу. Иногда приходится и учитывать риски по сделке, нанимать стороннего специалиста для ее освидетельствования.
Ранее рассказывали о рисках покупки квартиры на маткапитал.
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