Путин: танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят

Применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Минобороны России: ВСУ продолжают наступать в районе Артемовска

«Видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», - сказал глава государства.

Минобороны накануне опубликовало ролик с захваченной украинской техникой. На кадрах видны «Леопарды» и «Брэдли».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:ВСУТанкиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры