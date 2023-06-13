Путин: танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят
Применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», - сказал глава государства.
Минобороны накануне опубликовало ролик с захваченной украинской техникой. На кадрах видны «Леопарды» и «Брэдли».
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru