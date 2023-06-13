Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией
13 июня 202316:51
Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, сообщает RT.
На встрече с военкорами он отметил, что они меняются в зависимости от текущей ситуации, однако в целом они остаются теми же.
«Ничего мы менять не будем», - заключил глава государства.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил «Радиоточке НСН», что цели спецоперации на Украине не нуждаются в корректировке, однако возможен «более сложный конфликт», если они не будут выполнены до конца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru