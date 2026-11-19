Известно, что 14-го числа у дома на Богатырском проспекте, 52, молодые люди напали на 12-летнего мальчика и его отца. Причиной конфликта стало замечание, которое ребенок сделал компании, бросавшей на дорогу стеклянные бутылки. Мужчина — он шел навстречу сыну — тоже стал очевидцем нарушения общественного порядка. В итоге пострадавшие получили несколько ударов, в том числе по голове.



В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что вину полностью признал только средний из нападавших. У него уже есть криминальное прошлое. Самый младший согласился с обвинением частично, а горожанин постарше все отрицает. Фигуранты были и против заключения под стражу, просили отправить их под домашний арест.



Следствие охарактеризовало преступление как дерзкое и указало, что его совершили группой лиц в отношении несовершеннолетнего. После инцидента местные скрылись с места происшествия. Суд принял решение об аресте с учетом позиции прокуратуры.



Ранее в столичном метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом.

