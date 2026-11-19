В Санкт-Петербурге арестовали трех человек за избиение школьника и его отца
Приморский районный суд Санкт-Петербурга 19 ноября заключил под стражу трех местных жителей, обвиняемых в хулиганстве. 20-, 22- и 28-летние горожане останутся в СИЗО до 16 января 2027 года. Об этом рассказал РЕН ТВ.
Известно, что 14-го числа у дома на Богатырском проспекте, 52, молодые люди напали на 12-летнего мальчика и его отца. Причиной конфликта стало замечание, которое ребенок сделал компании, бросавшей на дорогу стеклянные бутылки. Мужчина — он шел навстречу сыну — тоже стал очевидцем нарушения общественного порядка. В итоге пострадавшие получили несколько ударов, в том числе по голове.
В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что вину полностью признал только средний из нападавших. У него уже есть криминальное прошлое. Самый младший согласился с обвинением частично, а горожанин постарше все отрицает. Фигуранты были и против заключения под стражу, просили отправить их под домашний арест.
Следствие охарактеризовало преступление как дерзкое и указало, что его совершили группой лиц в отношении несовершеннолетнего. После инцидента местные скрылись с места происшествия. Суд принял решение об аресте с учетом позиции прокуратуры.
Ранее в столичном метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом.
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