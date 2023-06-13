Путин: РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины

Глава государства также отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер. По словам президента, Россия ничего менять не будет.

Путин также подчеркнул, что происходящее сейчас на Украине, никогда не устроит Россию, в которой никогда не будет ничего неонацистского.

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечают «Невские Новости».

