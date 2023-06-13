Путин встретился с военными корреспондентами

Владимир Путин встретился с военными корреспондентами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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Он отметил, что во встрече участвуют журналисты с федеральных каналов, блогеры и авторы Telegram-каналов.

В последний раз российский лидер общался с военкорами в декабре прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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