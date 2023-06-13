Путин встретился с военными корреспондентами
13 июня 202316:29
Владимир Путин встретился с военными корреспондентами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что во встрече участвуют журналисты с федеральных каналов, блогеры и авторы Telegram-каналов.
В последний раз российский лидер общался с военкорами в декабре прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывших работников ОПК арестовали за работу на украинскую разведку
- СМИ: Несколько взрывов произошло в Луганске
- В Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров
- Путин встретился с военными корреспондентами
- Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
- Нейросеть «Жириновский» представят на ПМЭФ-2023
- СМИ: дрон упал на территорию санатория Минобороны РФ в Подмосковье
- В Британии заявили о неготовности НАТО к войне с Россией
- Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа
- Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru