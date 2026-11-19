Более половины россиян работают без доплат за дополнительные задачи
Более половины сотрудников (51%), выполнявших задачи сверх своих обязанностей, не получали за это никаких доплат. Об этом свидетельствует исследование Русской Школы Управления, результаты которого предоставили «Ленте.ру». В опросе участвовали 816 специалистов из разных регионов и секторов бизнеса.
Большинство опрошенных (94%) хотя бы раз за последний год брали на себя дополнительную работу. 60% шли на это регулярно, 24% — несколько раз, 10% — один-два раза. Только 6% не сталкивались с подобным.
Чаще всего сотрудникам приходилось замещать отсутствующих коллег (62%), почти столько же (58%) выполняли задачи руководителя или брали на себя часть его ответственности, половина помогала другим отделам. Еще 42% участвовали во внедрении новых программ и технологий, 40% обучали новичков, 36% временно закрывали обязанности уволившихся.
Дополнительная нагрузка редко оплачивается отдельно. Всегда получали доплату только 4%, иногда — 28%. У 16% нагрузку учитывали при премировании или повышении. При этом большинство не отказывается от поручений. 60% соглашаются без возражений, 25% готовы помочь, если снимут часть текущих задач, и только 14% согласны работать исключительно за доплату.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туск: Польша не отправит свои войска на Украину
- Путин заявил о согласии России с компромиссами США по Украине
- Более половины россиян работают без доплат за дополнительные задачи
- Российский военный рассказал, как сбил украинский FPV-дрон крышкой от ящика
- Ипотечный брокер предупредил россиян о скрытых расходах при покупке квартиры
- Игра на публику: Почему ядерные державы не откажутся от оружия в ближайшее время
- Нидерланды отказали российским конькобежцам в визах на этап Кубка мира
- Политолог: США не откажутся от поддержки Тайваня как рычага давления на КНР
- Депутат Панеш предложил убрать комиссию 3% для туристов в Китае
- Депутат Бородай посоветовал русскоязычным уезжать из Латвии от «дерусификации»