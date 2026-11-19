Большинство опрошенных (94%) хотя бы раз за последний год брали на себя дополнительную работу. 60% шли на это регулярно, 24% — несколько раз, 10% — один-два раза. Только 6% не сталкивались с подобным.



Чаще всего сотрудникам приходилось замещать отсутствующих коллег (62%), почти столько же (58%) выполняли задачи руководителя или брали на себя часть его ответственности, половина помогала другим отделам. Еще 42% участвовали во внедрении новых программ и технологий, 40% обучали новичков, 36% временно закрывали обязанности уволившихся.



Дополнительная нагрузка редко оплачивается отдельно. Всегда получали доплату только 4%, иногда — 28%. У 16% нагрузку учитывали при премировании или повышении. При этом большинство не отказывается от поручений. 60% соглашаются без возражений, 25% готовы помочь, если снимут часть текущих задач, и только 14% согласны работать исключительно за доплату.

