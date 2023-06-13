«Делайте, что хотите»: Путин обратился к желающим независимости украинцам

«Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите», - сказал российский лидер.

По его словам, к желанию украинцев жить в независимом государстве можно отнестись с уважением. Однако Киев не должен создавать угроз для России, подчеркнул Путин.

Глава государства ранее заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом для завершения конфликта. Он отметил, что весной 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле был готов документ, передает «Радиоточка НСН».

