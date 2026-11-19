Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Курск выросло до 13
При атаке украинских беспилотников на Курск пострадали 13 человек: восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Об этом в соцсетях сообщил губернатор 46-го региона Александр Хинштейн.
По его данным, троих госпитализировали в областную больницу с травмами средней степени тяжести, остальных после осмотра и первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Волонтеры-медики из КГМУ по поручению местного Минздрава проводят подомовой обход пострадавших в МКД и частных домах, чтобы выявить посттравматические стрессовые расстройства.
По информации на вечер, в Курске повреждены 98 зданий: жилые постройки, административные объекты, в том числе больница, суд и библиотека, плюс 67 авто. Силовые структуры обследуют и обезвреживают опасные предметы. Комиссии будут работать несколько дней, включая выходные, чтобы зафиксировать все разрушения.
Ранее НСН сообщала о девяти пострадавших при атаке украинских беспилотников 19 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Двух экс-депутатов в Курске задержали по делу о фортификациях
- Началась полномасштабная фаза строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
- Стубб: Трамп призвал европейских лидеров напрямую общаться с Россией
- Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Курск выросло до 13
- В Санкт-Петербурге арестовали трех человек за избиение школьника и его отца
- Индекс здоровья домашних животных в России составил 63,8 балла из 100
- Туск: Польша не отправит свои войска на Украину
- Путин заявил о согласии России с компромиссами США по Украине
- Более половины россиян работают без доплат за дополнительные задачи
- Российский военный рассказал, как сбил украинский FPV-дрон крышкой от ящика