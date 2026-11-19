По его данным, троих госпитализировали в областную больницу с травмами средней степени тяжести, остальных после осмотра и первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.



Волонтеры-медики из КГМУ по поручению местного Минздрава проводят подомовой обход пострадавших в МКД и частных домах, чтобы выявить посттравматические стрессовые расстройства.



По информации на вечер, в Курске повреждены 98 зданий: жилые постройки, административные объекты, в том числе больница, суд и библиотека, плюс 67 авто. Силовые структуры обследуют и обезвреживают опасные предметы. Комиссии будут работать несколько дней, включая выходные, чтобы зафиксировать все разрушения.



Ранее НСН сообщала о девяти пострадавших при атаке украинских беспилотников 19 ноября.

