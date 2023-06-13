«Один к десяти в нашу пользу»: Путин оценил потери ВСУ в ходе контрнаступления

На встрече с военкорами он отметил, что украинская армия, использующая стратегические резервы, уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин разного типа, тогда как Вооружённые силы РФ только потеряли 54 танка.

«Один к десяти в нашу пользу», — заключил российский лидер, добавив, что часть из боевых машин подлежит восстановлению и ремонту.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что входе боёв 7 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 945 солдат, а также 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин и другие вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

