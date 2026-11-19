Игра на публику: Почему ядерные державы не откажутся от оружия в ближайшее время
Полное уничтожение ядерного оружия в обозримом будущем невозможно, сказал НСН Сергей Санакоев.
Говорить об уничтожении всего ядерного оружия, не решив базовые вопросы глобальной безопасности, — неправильно, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне. При этом согласно ежегодному докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2026 год и обзору Федерации американских ученых (FAS), к началу 2026 года запасы Китая достигли примерно 620 ядерных боеголовок (рост с 600 зарядов в 2025 году). Санакоев отметил, что Трамп своими призывами к денуклеаризации хотел поиграть на публику.
«КНР как хозяйка площадки задавалась вопросами: какова будет повестка трехсторонней встречи, что именно мы будем обсуждать. Один из вопросов, о котором мы узнали из уст самого Дональда Трампа, звучал так: "Давайте проводить денуклеаризацию, давайте разоружаться". Здесь определенная игра Трампа: он прекрасно осознавал, что Китай откажется. Смысл был в том, чтобы вывести это на широкую публику — "вот я за все хорошее, а эти автократы со мной не согласны". Фактически председатель Си эту задумку не просто разоблачил, а вернул разговор к той формуле, которую обычно использует», — сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что ни Западу, ни Востоку неинтересно уничтожение всего человечества ядерным оружием.
«Двое из трех — президент России и председатель КНР — готовы выстраивать новую систему безопасности, где каждый будет чувствовать себя защищенным, где безопасность будет для всех и неделимой. На пресс-конференции президент повторил: да, мы готовы обсуждать безопасность Украины — и даже Европы, — но не за счет безопасности России. А если эти вопросы будут решены, тогда можно поднимать тему разоружения. Зачем вообще создавать ядерное оружие, чтобы в итоге уничтожить все человечество? Это не интересно ни Западу, ни Востоку», — указал Санакоев.
По его словам, полное уничтожение ядерного оружия в обозримом будущем невозможно.
«Понятно, что в ближайшее время это недостижимо, и Россию это не устраивает: мы проводим политику сдерживания именно за счет ядерного оружия, у нас есть своя ядерная доктрина — если есть угрозы национальной безопасности, мы вправе применять ядерное оружие. Поэтому говорить "мы просто уничтожим все ядерное оружие", не решив базовые вопросы глобальной безопасности, — неправильно. Подобные вещи могут быть достигнуты только через восстановление системы международного права и через решение серьезных системных проблем. В этом и состоял смысл саммита: попытаться выстроить общую повестку для основных проблем человечества и хотя бы запустить диалог. В этом смысле встреча была весьма полезной», — добавил эксперт.
Лидеры трех держав приняли декларацию о мире по итогам встречи в Китае. Текст документа опубликовал Кремль. Лидеры трех стран договорились о необходимости реформировать ООН, увеличить производство и поставки нефтепродуктов, а также напомнили о важности соблюдения иммунитетов официальных лиц государств.
Отдельно Путин, Трамп и Си подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Россия, США и Китай намерены продолжить диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении конфликтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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