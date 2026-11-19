По его словам, полное уничтожение ядерного оружия в обозримом будущем невозможно.



«Понятно, что в ближайшее время это недостижимо, и Россию это не устраивает: мы проводим политику сдерживания именно за счет ядерного оружия, у нас есть своя ядерная доктрина — если есть угрозы национальной безопасности, мы вправе применять ядерное оружие. Поэтому говорить "мы просто уничтожим все ядерное оружие", не решив базовые вопросы глобальной безопасности, — неправильно. Подобные вещи могут быть достигнуты только через восстановление системы международного права и через решение серьезных системных проблем. В этом и состоял смысл саммита: попытаться выстроить общую повестку для основных проблем человечества и хотя бы запустить диалог. В этом смысле встреча была весьма полезной», — добавил эксперт.



Лидеры трех держав приняли декларацию о мире по итогам встречи в Китае. Текст документа опубликовал Кремль. Лидеры трех стран договорились о необходимости реформировать ООН, увеличить производство и поставки нефтепродуктов, а также напомнили о важности соблюдения иммунитетов официальных лиц государств.



Отдельно Путин, Трамп и Си подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Россия, США и Китай намерены продолжить диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении конфликтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

