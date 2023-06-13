Путин заявил о необходимости укреплять границы России

По его словам, этот процесс уже идет. Глава государства заверил, что российские границы будут надежно укреплены для защиты от украинской стороны.



Российский лидер также подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Белгородской области нет никого со стороны Киева.

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».

