По его словам, все случилось в 2024-м. Боец был максимально загружен сумками и не имел при себе автомата. Оператор БПЛА заметил это, начал медленно подлетать и показывал, что скоро атакует его. Рядом оказалась крышка от ящика, которую боец бросил в FPV-дрон и сбил его.



От удара аппарат упал, а противник не смог ничего сделать. Далее Якут отсоединил аккумулятор и забрал дрон как трофей. Когда он показал его сослуживцам, на каркасе были написаны все европейские спонсоры, которые отправляют беспилотники ВСУ.



Ранее НСН писала, что в РФ ликвидировали 53 БПЛА.

