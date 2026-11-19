Путин заявил о согласии России с компромиссами США по Украине
Россия поддержала предложенные США компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, в том числе достигнутые в ходе переговоров в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что Москва согласилась с предложениями Вашингтона в неизменном виде. При этом, по его оценке, Киев и его европейские партнеры пока не показывают готовность достичь договоренности о прекращении боевых действий дипломатическими средствами.
Также президент связал нежелание Украины идти на урегулирование с внутриполитическими интересами ее действующего руководства. По его мнению, приостановка боев может привести к необходимости проведения выборов и лишить местных властей источников доходов, связанных с продолжением конфликта и помощью Запада.
Путин добавил, что РФ выступает за долгосрочный мир, а не только за временное прекращение боевых действий. Он надеется, что принятие компромиссов в дальнейшем может стать необходимостью для Киева и его сторонников.
Недавно российский лидер заявил, что Кремль не выставляет более жесткие требования в переговорах по Украине.
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