Он подчеркнул, что Москва согласилась с предложениями Вашингтона в неизменном виде. При этом, по его оценке, Киев и его европейские партнеры пока не показывают готовность достичь договоренности о прекращении боевых действий дипломатическими средствами.



Также президент связал нежелание Украины идти на урегулирование с внутриполитическими интересами ее действующего руководства. По его мнению, приостановка боев может привести к необходимости проведения выборов и лишить местных властей источников доходов, связанных с продолжением конфликта и помощью Запада.



Путин добавил, что РФ выступает за долгосрочный мир, а не только за временное прекращение боевых действий. Он надеется, что принятие компромиссов в дальнейшем может стать необходимостью для Киева и его сторонников.



Недавно российский лидер заявил, что Кремль не выставляет более жесткие требования в переговорах по Украине.

