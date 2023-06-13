Путин пообещал помочь потерявшим жилье при обстрелах

Власти РФ будут точечно помогать каждому потерявшему жилье при обстрелах, заверил президент России Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос, хватит ли денег для помощи людям приграничных регионов, чьи дома пострадали от обстрелов.

Президент заявил, что помощь будет оказываться «точечно по каждой семье, по каждому строению пострадавшему». Во время встречи с военными корреспондентами Путин также пообещал, что это касается как приобретения нового жилья, так и восстановление утраченного.

Глава государства заверил, что «средств для этого достаточно», они будут поступать из резервного фонда правительства.

