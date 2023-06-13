СМИ: США намерены поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины. В поставках для этих танков будут снаряды с обедненным ураном, пишут The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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Согласно одному из официальных источников, каких-либо серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном нет. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность, что из-за передачи таких снарядов Вашингтон будет подвергнут критике из-за возможной опасности такого оружия для здоровья людей и окружающей среды.

В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном. Тогда директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. По его словам, этот вопрос изучался МАГАТЭ достаточно долго и специалисты пришли к выводу, что «это вооружение не несет радиологической опасности».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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