Туск: Польша не отправит свои войска на Украину
Польша не намерена направлять своих военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения, но готова поддерживать другие страны, которые поучаствуют в обеспечении гарантий безопасности для Киева. Такое мнение озвучил премьер-министр Дональд Туск. Его цитирует Newsmax Polska.
Он уточнил, что Варшава согласовала позицию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем республика с самого начала переговоров дала понять, что не будет отправлять своих солдат на соседнюю территорию.
При этом премьер подтвердил готовность Польши поддерживать усилия стран, которые рассматривают возможность направить военных на украинскую землю после заключения мирного соглашения.
По его словам, Варшава продолжит выполнять роль логистического узла для западной военной помощи, а также участвовать в подготовке других государств к возможному включению в миссию. Например, для этого в республике проводят учения.
Ранее НСН сообщала, что в Польше около 1,5 тыс. военных планировали отработать переброску на Украину.
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