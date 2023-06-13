Путин пообещал применить в случае необходимости боеприпасы с обедненным ураном

Так он прокомментировал вопрос о возможных поставках западного оружия с обедненным ураном для Украины.

«Но если потребуется, то мы в состоянии это сделать [применить боеприпасы с обедненным ураном – прим. НСН]», — добавил Путин.

В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины. В поставках для этих танков будут снаряды с обедненным ураном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном.

