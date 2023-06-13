Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости
13 июня 202317:17
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение.
Глава государства также отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.
Путин также сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru