Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение.

Путин: РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины

Глава государства также отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.

Путин также сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео выступления
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