Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости

Глава государства также отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.

Путин также сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».

