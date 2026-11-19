Индекс впервые объединил медицинские показатели и повседневные привычки ухода за животными в единую числовую оценку. При его расчете учитывали наличие хронических заболеваний, частоту недомоганий, массу тела, вакцинацию, обработку от паразитов, регулярность посещения ветеринара, активность и аппетит питомца, а также оценку его состояния владельцем.



В исследовании Аналитического центра НАФИ и производителя кормов Royal Canin участвовали три тыс. человек. 86% хозяев уверены в здоровье своих четвероногих. 53% считают, что животное, которое внешне выглядит неплохо, необязательно показывать ветеринару.



Специалисты обратили внимание на разрыв между восприятием владельцев и реальным состоянием питомцев. По их наблюдениям, около трети домашних животных страдают хроническими заболеваниями, а более половины попадают в клиники с развившимися патологиями. Многие проблемы на ранних стадиях протекают без заметных симптомов, поэтому изменения в поведении питомца могут стать очевидными лишь тогда, когда недуг уже прогрессирует.



Отдельная проблема касается кошек, которым, согласно исследованию, уделяют меньше внимания в вопросах профилактики. Эксперты связывают это в том числе с распространенным представлением, будто домашние животные, которые не выходят на улицу, защищены от инфекций и паразитов.



Однако кошки также подвержены скрытым заболеваниям, например, патологиям желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы.



Ранее ветеринары раскрыли, почему сложно будет ввести полисы ОМС для животных.

