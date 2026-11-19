Индекс здоровья домашних животных в России составил 63,8 балла из 100
Индекс здоровья домашних питомцев в России достиг 63,8 балла из 100 возможных. При этом кошки получают меньше профилактической помощи, чем собаки. Их показатель составил 59 баллов против 68,6, уточнила «Лента.ру».
Индекс впервые объединил медицинские показатели и повседневные привычки ухода за животными в единую числовую оценку. При его расчете учитывали наличие хронических заболеваний, частоту недомоганий, массу тела, вакцинацию, обработку от паразитов, регулярность посещения ветеринара, активность и аппетит питомца, а также оценку его состояния владельцем.
В исследовании Аналитического центра НАФИ и производителя кормов Royal Canin участвовали три тыс. человек. 86% хозяев уверены в здоровье своих четвероногих. 53% считают, что животное, которое внешне выглядит неплохо, необязательно показывать ветеринару.
Специалисты обратили внимание на разрыв между восприятием владельцев и реальным состоянием питомцев. По их наблюдениям, около трети домашних животных страдают хроническими заболеваниями, а более половины попадают в клиники с развившимися патологиями. Многие проблемы на ранних стадиях протекают без заметных симптомов, поэтому изменения в поведении питомца могут стать очевидными лишь тогда, когда недуг уже прогрессирует.
Отдельная проблема касается кошек, которым, согласно исследованию, уделяют меньше внимания в вопросах профилактики. Эксперты связывают это в том числе с распространенным представлением, будто домашние животные, которые не выходят на улицу, защищены от инфекций и паразитов.
Однако кошки также подвержены скрытым заболеваниям, например, патологиям желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы.
Ранее ветеринары раскрыли, почему сложно будет ввести полисы ОМС для животных.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мерц допустил снятие антироссийских санкций в обмен на уступки по Украине
- Двух экс-депутатов в Курске задержали по делу о фортификациях
- Началась полномасштабная фаза строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
- Стубб: Трамп призвал европейских лидеров напрямую общаться с Россией
- Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Курск выросло до 13
- В Санкт-Петербурге арестовали трех человек за избиение школьника и его отца
- Индекс здоровья домашних животных в России составил 63,8 балла из 100
- Туск: Польша не отправит свои войска на Украину
- Путин заявил о согласии России с компромиссами США по Украине
- Более половины россиян работают без доплат за дополнительные задачи