«Смотря чего хотим»: Путин о новой волне мобилизации

Глава государства рассказал о позиции некоторых общественных деятелей, согласно которой стоит мобилизовать еще около миллиона человек, однако, по словам Путина, «это зависит от того, чего мы хотим». Мужчин, проходящих срочную службу в армии, направлять в зону проведения спецоперации не будут, так как в этом нет необходимости, отметил президент.

Российские лидер также задался вопросом, нужно ли войскам России возвращаться к Киеву.

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».

