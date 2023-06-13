«Смотря чего хотим»: Путин о новой волне мобилизации
Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации.
Глава государства рассказал о позиции некоторых общественных деятелей, согласно которой стоит мобилизовать еще около миллиона человек, однако, по словам Путина, «это зависит от того, чего мы хотим». Мужчин, проходящих срочную службу в армии, направлять в зону проведения спецоперации не будут, так как в этом нет необходимости, отметил президент.
Российские лидер также задался вопросом, нужно ли войскам России возвращаться к Киеву.
Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал спецоперацию ответом на переход красных линий
- Путин заявил, что Запад не добьется своих геополитических целей против России
- Путин пообещал помочь потерявшим жилье при обстрелах
- «Идёт неплохо»: Путин оценил процесс набора контрактников
- Путин: Войска химзащиты окажут помощь после прорыва Каховской ГЭС
- Путин объяснил, как следует влиять на молодежь
- «Смотря чего хотим»: Путин о новой волне мобилизации
- Путин об Украине: У нас - страна, а там - режим
- «Один к десяти в нашу пользу»: Путин оценил потери ВСУ в ходе контрнаступления
- Путин заявил, что Россия не может быть заинтересована в разрушении Каховской ГЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru