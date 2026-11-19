Стубб: Трамп призвал европейских лидеров напрямую общаться с Россией
Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров наладить прямые контакты с РФ. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине, пишет РИА Новости.
Глава североевропейской республики напомнил, что американский лидер связался с европейцами по телефону с борта президентского самолета Air Force One. Он подробно рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Одним из основных посланий Трампа стал призыв самостоятельно выходить на связь с Кремлем, уточнил Стубб.
Встреча «коалиции желающих» состоялась 19 ноября. Основная тема — дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине и возможные гарантии безопасности для Киева.
Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал участия Европы в переговорах в том числе с Россией и США по этому вопросу.
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