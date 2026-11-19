Глава североевропейской республики напомнил, что американский лидер связался с европейцами по телефону с борта президентского самолета Air Force One. Он подробно рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.



Одним из основных посланий Трампа стал призыв самостоятельно выходить на связь с Кремлем, уточнил Стубб.



Встреча «коалиции желающих» состоялась 19 ноября. Основная тема — дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине и возможные гарантии безопасности для Киева.



Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал участия Европы в переговорах в том числе с Россией и США по этому вопросу.

