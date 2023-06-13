Путин попросил привести ЧВК «в соответствие со здравым смыслом и законом»

Так глава государства ответил на вопрос о том, как вернуть частные военные компании в правовое поле.

Путин добавил, что Минобороны уже заключает контракты со всеми желающими. По его словам, только в этом случае участникам СВО могут быть обеспечены все социальные гарантии.

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса ранее подписали контракты с Минобороны для работы в зоне спецоперации. 12 июня был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат». При этом основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать контракт с ведомством.

