Путин попросил привести ЧВК «в соответствие со здравым смыслом и законом»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил привести вопрос частных военных компаний «в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом». Об этом он заявил во время встречи с военными корреспондентами во вторник.

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Так глава государства ответил на вопрос о том, как вернуть частные военные компании в правовое поле.

Путин добавил, что Минобороны уже заключает контракты со всеми желающими. По его словам, только в этом случае участникам СВО могут быть обеспечены все социальные гарантии.

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса ранее подписали контракты с Минобороны для работы в зоне спецоперации. 12 июня был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат». При этом основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать контракт с ведомством.

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ФОТО: РИА Новости
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