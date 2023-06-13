Путин попросил привести ЧВК «в соответствие со здравым смыслом и законом»
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил привести вопрос частных военных компаний «в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом». Об этом он заявил во время встречи с военными корреспондентами во вторник.
Так глава государства ответил на вопрос о том, как вернуть частные военные компании в правовое поле.
Путин добавил, что Минобороны уже заключает контракты со всеми желающими. По его словам, только в этом случае участникам СВО могут быть обеспечены все социальные гарантии.
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса ранее подписали контракты с Минобороны для работы в зоне спецоперации. 12 июня был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат». При этом основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать контракт с ведомством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru