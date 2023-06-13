Путин заявил, что Россия не может быть заинтересована в разрушении Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия не может быть заинтересованной в разрушении Каховской ГЭС с вытекающими из этого последствиями, учитывая, что катастрофа приведет к тяжелым последствиям для контролируемых Россией территорий.

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«Они целенаправленно многократно били HIMARS по Каховской ГЭС. […] Мы в этом [разрушении плотины] точно не заинтересованы. Потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем, которые являются российскими. А второе – к сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее. Это сорвало их контрнаступление в этом направлении. Лучше бы они там наступали», - сказал Путин.

Российский лидер также заявил о присутствии польских наемников в в рядах украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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