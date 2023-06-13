«Идёт неплохо»: Путин оценил процесс набора контрактников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по заключению контрактов с Минобороны началась с января 2023 года.

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На встрече с военкорами он уточнил, что «на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч».

«Добровольно люди приходят... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек», — сказал глава государства.

Ранее в Минобороны заявили, что контракты с ведомством подписали семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФКонтрактыМинобороны РФВладимир Путин

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