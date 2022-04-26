Не ядерная, но везде: НАТО готовится к войне на фоне российской спецоперации

«Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать»,— сказал Лавров.

Он напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, а также «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН делали заявления о недопустимости ядерной войны.

Так, разговоры о возможности начала третьей мировой войны появились после того, как Россия вошла на территорию Украины с военной операцией: страны Запада увеличили поставки вооружений Киеву. И сейчас Белый дом намерен запросить у конгресса дополнительные средства для обеспечения потока вооружений на Украину. В ответ посол России в США Анатолий Антонов уже заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую спецоперацию.

При этом заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявлял, что Россия вправе считать законной военной целью транспорт с оружием НАТО, если он следует по территории Украины. По его словам, заявления США о дополнительной военной поддержке Киеву вызывают у России «растущую тревогу».