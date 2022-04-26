Не ядерная, но везде: НАТО готовится к войне на фоне российской спецоперации
Польша угрожает разместить на своей территории ядерное оружие, Финляндия нацелена на скорейшее вступление в НАТО, между тем Россия грозит «ответным ударом».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что существует реальная опасность начала ядерной войны. По его словам, такую вероятность нельзя недооценивать. Говоря о том, что готова сделать Москва для того, чтобы не допустить начала третьей мировой войны, министр заявил: «Россия уже делает немало и долгие годы».
«Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать»,— сказал Лавров.
Он напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, а также «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН делали заявления о недопустимости ядерной войны.
Так, разговоры о возможности начала третьей мировой войны появились после того, как Россия вошла на территорию Украины с военной операцией: страны Запада увеличили поставки вооружений Киеву. И сейчас Белый дом намерен запросить у конгресса дополнительные средства для обеспечения потока вооружений на Украину. В ответ посол России в США Анатолий Антонов уже заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую спецоперацию.
При этом заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявлял, что Россия вправе считать законной военной целью транспорт с оружием НАТО, если он следует по территории Украины. По его словам, заявления США о дополнительной военной поддержке Киеву вызывают у России «растущую тревогу».
За последнее время США уже передали Украине военной помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов, включая стрелковое оружие, ПЗРК и противотанковые ракеты. Недавно в Вашингтоне анонсировали новый пакет помощи на 100 миллионов долларов. Там дают понять, что потоки оружия через океан будут идти и дальше. Так, госсекретарь Энтони Блинкен в интервью NBC заявил, что США и их союзники предоставят ВСУ по 10 противотанковых ракет Javelin «на каждый российский танк».
Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины. Он отметил, что поляки известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду». При этом вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США, если предложение поступит от Вашингтона.
Как отмечал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», возможное появление на территории Украины польских военных приведет к сокрушительному удару со стороны России, вне зависимости от того, что это страна НАТО.
«Действия нашего президента носят последовательный характер. Он сказал, что если какая-либо страна вмешается в данную ситуацию, то, грубо говоря, получит по заслугам. Поэтому я бы хотел предостеречь власти Польши от этих непродуманных шагов, которые могут привести к тому, что Польша будет втянута в вооруженный конфликт и, конечно же, будет нами рассматриваться как противник и враг в ведении боевых действий, по которому должен будет быть нанесен сокрушительный удар», - сказал Швыткин.
Между тем уже и Швеция, и Финляндия нацелены на скорейшее вступление в НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с начала спецоперации России на Украине ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась. По его словам, если не подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе сейчас, то в будущем порог вхождения в этот военный блок может возрасти. При этом ранее президент Финляндии Саули Ниинисте после разговора с президентом США Джо Байденом заявил об активизации оборонного сотрудничества Финляндии и США.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сообщил Саули Ниинисте.
«Россия не потерпит». Эксперты раскрыли причины и последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше
В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут. По его словам, при запуске ракет на территорию страны РФ ответит ядерным ударом.
«Если Финляндия вступит в НАТО, то у наших границ недалеко от Санкт-Петербурга появится натовская страна, которая будет размещать военные базы альянса. Это будет вполне серьезная угроза. Если это будут баллистические ракеты, то их подлетное время будет порядка пяти-шести минут. Они рассчитывают на то, что за счет короткого времени подлета Россия не разберется, что это. Но дело в том, что есть и обратная сторона медали. Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны. Есть также риск именно нашего первого ядерного удара по США», - сказал Сивков.
Между тем 25 апреля в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов. По словам очевидцев, были слышны громкие звуки, в соседних домах повреждены стекла. На этом фоне бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил, что румыно-украинская коалиция якобы готовится к «зачистке» Приднестровья. По его словам, к боевым действиям готовятся подразделения армии Молдовы с румынским личным составом и воинские части на территории Румынии, «уже переодетые в молдавскую военную форму». Кроме того, Стрелков сообщил о концентрации украинских военных на границе с Приднестровьем.
«"Интерес" украинского военного командования заключается не только в "политическом и пропагандистском щелчке по носу Кремля", но и имеет вполне прикладные цели: захват базы хранения боеприпасов в Колбасной, где все еще находится достаточно большое количество амуниции к артиллерийским системам советского производства», — объяснил Стрелков.
Кроме того, он указал, что если на Приднестровье планируется атака с двух сторон, и армия республики не сможет продержаться длительное время без поддержки извне.
В ноябре 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит разместить на территории страны российское ядерное оружие, если США решат разместить такие системы в Польше. В феврале текущего года он пообещал, что в Белоруссии не будет ядерного оружия, если население страны «не будут душить». Единственной страной в Евросоюзе, обладающей ядерным оружием, является Франция.
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