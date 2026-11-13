АдГ выдвинет чемпиона мира по футболу Бертольда в президенты ФРГ
Партия «Альтернатива для Германии» хочет выдвинуть своего кандидата на пост федерального президента. По информации Bild, им станет бывший экс-футболист сборной Германии Томас Бертольд.
Официально АдГ имя пока не подтверждает. Его представят в субботу в Берлине на закрытом совещании с участием 30 политиков федерального и земельного уровней.
При этом у Бертольда нет реальных шансов стать президентом. ХДС и ХСС выдвинули единым кандидатом председателя ландтага Баварии Ильзе Айгнер. Ее же поддерживают социал-демократы и «Зеленые», что обеспечивает большинство голосов. Выборы преемника Франка-Вальтера Штайнмайера пройдут в Федеральном собрании 30 января.
Это не первый случай, когда АдГ выдвигает своего кандидата. В 2022 году партия предлагала экономиста Макса Отте.
Сам Бертольд в 1990 году стал чемпионом мира в составе ФРГ, провел за нее 62 матча. Еще 381 — в Бундеслиге за «Айнтрахт», «Баварию» и «Штутгарт».
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