АдГ выдвинет чемпиона мира по футболу Бертольда в президенты ФРГ

Официально АдГ имя пока не подтверждает. Его представят в субботу в Берлине на закрытом совещании с участием 30 политиков федерального и земельного уровней.



При этом у Бертольда нет реальных шансов стать президентом. ХДС и ХСС выдвинули единым кандидатом председателя ландтага Баварии Ильзе Айгнер. Ее же поддерживают социал-демократы и «Зеленые», что обеспечивает большинство голосов. Выборы преемника Франка-Вальтера Штайнмайера пройдут в Федеральном собрании 30 января.



Это не первый случай, когда АдГ выдвигает своего кандидата. В 2022 году партия предлагала экономиста Макса Отте.



Сам Бертольд в 1990 году стал чемпионом мира в составе ФРГ, провел за нее 62 матча. Еще 381 — в Бундеслиге за «Айнтрахт», «Баварию» и «Штутгарт».

