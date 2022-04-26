Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

«Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер указал, что основная функция ядерного оружия — «предотвращение войны», однако оно не ограничивается этим, пишет «Свободная пресса». По словам Ким Чен Ына, КНДР использует «вторую неожиданную функцию ядерных сил», если кто-либо «покусится на основные интересы» республики, отмечает РИА ФАН.

