Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы «на максимальной скорости», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ядерного оружия

«Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер указал, что основная функция ядерного оружия — «предотвращение войны», однако оно не ограничивается этим, пишет «Свободная пресса». По словам Ким Чен Ына, КНДР использует «вторую неожиданную функцию ядерных сил», если кто-либо «покусится на основные интересы» республики, отмечает РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКНДРКим Чен Ын
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