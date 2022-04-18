Макрон: «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой»

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от обозначения красных линий по Украине для России, опасаясь вовлечения Франции в военный конфликт. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала France 5.

Макрон заявил, что 19 апреля будут обсуждаться новые санкции против РФ

Макрон подчеркнул, что говорить о красных линиях значит говорить о фактическом вступлении в войну с Россией. «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой», - заявил французский лидер.

Президент Франции также отметил, что такое решение - большая ответственность, которую не так просто на себя взять. Помимо прочего, он подчеркнул необходимость применять осторожный подход и призвал действовать в рамках международного права.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаФранция
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