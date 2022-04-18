Макрон: «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой»

Макрон подчеркнул, что говорить о красных линиях значит говорить о фактическом вступлении в войну с Россией. «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой», - заявил французский лидер.

Президент Франции также отметил, что такое решение - большая ответственность, которую не так просто на себя взять. Помимо прочего, он подчеркнул необходимость применять осторожный подход и призвал действовать в рамках международного права.