Макрон: «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой»
Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от обозначения красных линий по Украине для России, опасаясь вовлечения Франции в военный конфликт. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала France 5.
Макрон подчеркнул, что говорить о красных линиях значит говорить о фактическом вступлении в войну с Россией. «Вступить в войну с РФ - значит вступить в войну с ядерной державой», - заявил французский лидер.
Президент Франции также отметил, что такое решение - большая ответственность, которую не так просто на себя взять. Помимо прочего, он подчеркнул необходимость применять осторожный подход и призвал действовать в рамках международного права.
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