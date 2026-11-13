«АвтоВАЗ» представил в Подмосковье новые кроссовер и седан

«АвтоВАЗ» участвует в Московском Автошоу, которое проходит с 13 по 15 ноября в КВЦ «Патриот Экспо». Для бренда это второе подряд участие в выставке. Гостям показали две новинки: кроссовер Azimut и седан Iskra TMS. Их подготовили для новой гоночной серии, уточнила пресс-служба предприятия.

АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut

Первое авто считается новым флагманом линейки. Его целиком разработали силами «АвтоВАЗа». Компания прошла путь от идеи, компоновки и дизайна до инженерной проработки, производства и настройки всех систем. Кроссовер получил технологичный внешний вид, вместительный салон и багажник, богатое оснащение. Он рассчитан на российские дороги, климат и привычки водителей.

Производство стартовало еще в сентябре нынешнего года. До конца 2026-го модель должна поступить в продажу в дилерских центрах.

Вторая новинка волжского автогиганта — Iskra TMS. Это гоночная версия серийной Iskra. Машина оснащена 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 259 л.с. в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач TMS-90. Для кольцевых заездов седан получил гоночную тормозную систему и комплекс безопасности, который отвечает требованиям Международной автомобильной федерации.

Ранее рассказывали, кого заинтересует новый спорткар от «АвтоВАЗа».

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ФОТО: РИА Новости
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