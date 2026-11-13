Политолог назвал Каллас недопустимым переговорщиком с Россией
Политолог Иван Мезюхо заявил «Ленте.ру», что глава евродипломатии Кая Каллас в роли переговорщика с Россией выглядит как недоразумение. По его словам, она давно проявила себя как русофоб и делает все, чтобы отношения Москвы и Брюсселя не восстановились.
Он уверен, что Каллас не обладает необходимым авторитетом и уважением у коллег в МИД РФ. Эксперт уточнил, что ее слова не имеют большого веса внутри структур Евросоюза.
Также политолог назвал ее ярким примером деинтеллектуализации политических элит объединения.
По мнению Мезюхо, за время в должности она сделала множество неадекватных заявлений в адрес России, а в политической истории ЕС запомнится как непрофессионал и в некоторой степени политический шут. Эксперт добавил, что ее ни в коем случае нельзя назначать переговорщиком с Кремлем.
Недавно уже писали, что дипломатия Евросоюза в отношении Москвы под руководством Каллас нежизнеспособна.
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