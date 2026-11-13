Он уверен, что Каллас не обладает необходимым авторитетом и уважением у коллег в МИД РФ. Эксперт уточнил, что ее слова не имеют большого веса внутри структур Евросоюза.



Также политолог назвал ее ярким примером деинтеллектуализации политических элит объединения.



По мнению Мезюхо, за время в должности она сделала множество неадекватных заявлений в адрес России, а в политической истории ЕС запомнится как непрофессионал и в некоторой степени политический шут. Эксперт добавил, что ее ни в коем случае нельзя назначать переговорщиком с Кремлем.



Недавно уже писали, что дипломатия Евросоюза в отношении Москвы под руководством Каллас нежизнеспособна.

