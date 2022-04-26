Стрелков заявил о подготовке Румынии к войне в Приднестровье

Экс-глава военного ведомства отметил, что к боевым действиям готовятся подразделения армии Молдовы с румынским личным составом и воинские части на территории Румынии, «уже переодетые в молдавскую военную форму». Кроме того, Стрелков сообщил о концентрации украинских военных на границе с Приднестровьем.

«"Интерес" украинского военного командования заключается не только в "политическом и пропагандистском щелчке по носу Кремля", но и имеет вполне прикладные цели: захват базы хранения боеприпасов в Колбасной, где все еще находится достаточно большое количество амуниции к артиллерийским системам советского производства», — объяснил Стрелков.

По мнению экс-министра, в Молдове «откровенно боятся» войны, но «если (вернее - когда) команда поступит — их не будет спрашивать абсолютно никто».

Кроме того, Стрелков указал, что на Приднестровье планируется атака с двух сторон, и армия республики не сможет продержаться длительное время без поддержки извне; при этом Вооруженные силы России «сейчас не в состоянии» оказать ей помощь.

«Источники оценивают вероятность атаки противника на Тирасполь уже в апреле-начале мая, как "высокую"», — заключил экс-министр.

Накануне в здании Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Позже выяснилось, что здание обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, отмечает Ura.ru. Как заявили в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, целью взрывов было создание предлогов для обострения ситуации в Приднестровье, пишет Газета.ру.

