США оценили потери электрогенерации Украины

Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии в результате конфликта с Россией. Об этом говорится в совместном докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента и USAID для конгресса США. Данные приводит РИА Новости.

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В документе — он учитывает период с 1 июля по 30 сентября — говорится, что удары РФ по энергетической инфраструктуре привели к потере более половины прежних генерирующих мощностей. Также они серьезно повредили инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии и централизованного теплоснабжения.

По данным отчета, в третьем квартале 2026 года Госдепартамент курировал на Украине 13 энергопрограмм почти на $1,1 млрд. Крупнейший из них — SPARC примерно на $897,3 млн. Он направлен на укрепление устойчивости энергосистемы и закупку оборудования. При этом срок действия двух других программ на $10 млн за отчетный период истек.

Ранее киевляне перекрывали дороги из-за отключений электричества.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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