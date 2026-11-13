США оценили потери электрогенерации Украины

В документе — он учитывает период с 1 июля по 30 сентября — говорится, что удары РФ по энергетической инфраструктуре привели к потере более половины прежних генерирующих мощностей. Также они серьезно повредили инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии и централизованного теплоснабжения.



По данным отчета, в третьем квартале 2026 года Госдепартамент курировал на Украине 13 энергопрограмм почти на $1,1 млрд. Крупнейший из них — SPARC примерно на $897,3 млн. Он направлен на укрепление устойчивости энергосистемы и закупку оборудования. При этом срок действия двух других программ на $10 млн за отчетный период истек.



Ранее киевляне перекрывали дороги из-за отключений электричества.

